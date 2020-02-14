السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل

الرياض (مواقع اخبارية)

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لـ«العربية»، أمس الخميس: إن المملكة تقف مع فلسطين بقوة، ولا علاقة لنا بإسرائيل، مؤكداً أن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أنه ليس صحيحاً أن هناك خططاً لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتاً إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.

إلى ذلك، أكد الوزير السعودي ترحيب المملكة بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية، وفيما يخص الملف الإيراني، قال: إن إيران عدو للجميع، وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن السودان دولة ذات سيادة تقيم مصلحتها بنفسها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطته للسلام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، لعباس: «موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها لخياراته، وما يحقق آماله وتطلعاته».