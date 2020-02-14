"الناتو" يدعو إلى إيجاد حلول تفاوضية في سوريا وليبيا

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الخميس، إلى التعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى حلول تفاوضية سلمية في ليبيا وسوريا.

ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية عن ستولتنبرج قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل، إن الحلف غير موجود في ليبيا، مشدداً على دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للصراع. كان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنى الأربعاء قرارا يطالب ب«وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا.

وقال الأمين العام للناتو "نحن جاهزون للتعاون في ليبيا إذا طلب منا ذلك، وإذا توفرت الظروف"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالوضع في شمال غرب سوريا، دعا ستولتنبرج إلى وقف المعارك في هذه المنطقة.

وطالب ستولتنبرج بالتعاون مع الأمم المتحدة لحل النزاع.

وكان وزراء دفاع الحلف قد وضعوا الخطوط العريضة لخطة عملهم المستقبلية لتعزيز حضور الناتو في العراق لمساعدة قوات الأمن والجيش هناك على محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومنعه من العودة.

وحول هذا الموضوع، قال ستولتنبرج "كل قراراتنا القادمة بشأن العراق، ستتم بالتنسيق مع الحكومة".

وقالت وكالة "آكى" إنه من المقرر أن يعقد مسؤولو الحلف لقاء الجمعة مع أطراف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش المتشدد؛ لمناقشة إمكانيات إعادة توزيع المهام وتقاسم المسؤوليات بين الحلف والتحالف الدولي، "دائماً بالتشاور مع العراقيين"، حسب ستولتنبرج.