العراق ينهي مرحلة أولى من عملية عسكرية ضد فلول داعش

أعلن العراق، مساء الخميس، انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تفتيش عسكرية للشريط الحدودي بين العراق وكل من سوريا والأردن من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان صحفي، إن المرحلة الأولى من «عملية تفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الأردنية، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمس محاور، قد انتهت».

وكان العراق قد أعلن انطلاق العملية الأربعاء الماضي.

وأوضح يار الله أن العملية جاءت بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش، ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الأجواء العراقية«.

وأضاف نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي أن العملية»حققت نتائج كبيرة من خلال اعتقال متهمين اثنين وتدمير أوكار وعبوات ناسفة وهاونات وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة قناصة".

وأعلن العراق القضاء على التنظيم المتشدد. لكن خلايا نائمة لتنظيم داعش المتطرف ما تزال تنفذ، من حين لآخر، هجمات وتفجيرات ضد قوات الأمن والجيش وقرى المدنيين.

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