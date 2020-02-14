ترامب يرجح التوصل لاتفاق سلام مع طالبان

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن اعتقاده بوجود فرصة جيدة لأن تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مبدئي، قال ترامب، في تصريحات إذاعية، «أعتقد أننا قريبون للغاية... أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. سنعرف في غضون الأسبوعين القادمين».

تؤكد هذه التصريحات ما أدلى به وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر، في وقت سابق اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغه بحدوث «تطورات هامة» في المفاوضات مع طالبان.

وأكد بومبيو ذلك، اليوم الخميس أمام صحافيين رافقوه على متن الطائرة التي أقلته إلى مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأعلن بومبيو إحراز «تقدم مهم» خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع طالبان.

وأضاف بومبيو أن الرئيس ترامب أعطى تفويضا بمواصلة المحادثات وأن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيد من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل الأطراف في أفغانستان.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن بلاده توصلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة مؤقتة تمتد أسبوعا في أفغانستان.

وقال إسبر، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنّ «الولايات المتحدة وطالبان ناقشتا مقترحا لخفض العنف لمدة أسبوع».

وتابع وزير الدفاع الأميركي «نعتقد بأنّ سبعة أيام جيدة حاليا. لكن، على كل حال، ستكون مقاربتنا لهذا المسار مرتكزة على شروط، أكرر، شروط».

وأضاف إسبر «لقد قلنا دائما إن أفضل حلّ في أفغانستان، إن لم يكن الوحيد، هو الحلّ السياسي. حققنا تقدما على هذا المستوى، وسنقدم قريبا معلومات إضافية حول الموضوع، آمل ذلك».