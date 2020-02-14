كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان للجيش السوري بعد البهجوم الإسرائيلي على دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الجيش العربي السوري، بيانا، اليوم الخميس، بشأن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وقال الجيش السوري في بيانه: "في تمام الساعة 23،45 من يوم الخميس تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة الغد في خبر عاجل، أنه سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

وأشارت إلى أن قوات الدفاع الجوي السوري، أسقطت عددًا من الأهداف المعادية فوق دمشق.

في السياق، أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الصواريخ المعادية جاءت من فوق الجولان السوري، وأن الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.