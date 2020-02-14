كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الأمريكية توجه اتهامات جديدة ضد هواوي ومديرها المالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت السلطات الأمريكية هجوما جديدا على شركة هواوي الصينية، ومديرها المالي منغ وانزو، وتوجيه التهم إليهم.

وذكرت الوثائق القضائية، أن التهم الجديدة تتعلق "بالاستيلاء الجنائي المفترض على الممتلكات" من قبل هذه الشركة.

وأضافت الوثائق، أن "هواوي قامت اعتبارا من عام 2000، بممارسة الاستيلاء الإجرامي غير المشروع، على الممتلكات الفكرية في الولايات المتحدة".

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وجدير بالذكر، أنه تم منذ مايو الماضي، ضم شركة هواوي إلى "القائمة السوداء" الأمريكية، وهو ما أغلق أمامها إمكانية شراء المكونات والتكنولوجيا الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، منحت واشنطن هذه الشركة تأجيلا سمح لها بشراء منتجات أمريكية الصنع لصيانة الشبكات، وتحديث برامج للهواتف الحالية وتم منحها التأجيل الأخير في 18 نوفمبر 2019 لمدة 90 يوما.

وتتهم الولايات المتحدة شركة هواوي، بالتعاون مع الجيش والاستخبارات في الصين، وتحاول واشنطن إقناع بعض الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة من شركة هواوي، عند الانتقال إلى المعيار الخلوي 5G.

لكن الشركة الصينية، تؤكد أن هذه الاتهامات الأمريكية، لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية، وتنتهك مبادئ المنافسة الشريفة.