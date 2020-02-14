كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا: موافقة العراق على توسيع مهمة الناتو "إيجابية للغاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، بقرار الحكومة العراقية السماح لحلف الناتو بالبقاء في البلاد باعتباره "تطورا إيجابيا للغاية"، بعد أسابيع من مطالبة المشرعين العراقيين القوات الأجنبية بمغادرة البلاد بسبب مقتل الولايات المتحدة لكبير الجنرالات الإيرانيين بالقرب من مطار بغداد، وفقًا لتقرير نشرة موقع "ذا كينديان بريس" الكندي.

ولكن قال ساجان، إنه من السابق لأوانه تحديد متى ستستأنف مهمة تدريب الناتو بقيادة العراق في العراق.

كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن الحكومة العراقية قد أشعلت الضوء الأخضر لمهمة التدريب في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء دفاع من مختلف أنحاء التحالف العسكري المؤلف من 29 دولة في بروكسل.

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وأضاف ستولتنبرغ، أن الناتو سيقوم بتوسيع المهمة، التي تضم حوالي 250 من الأفراد العسكريين الكنديين، لتشمل بعض التدريب الذي قام به حتى الآن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد دولة العراق الإسلامية والشام.

وبينما تتواصل المناقشات حول الشكل الدقيق لتلك المهمة الموسعة، أشار ساججان إلى أنها لن تؤدي إلى أي تغييرات كبيرة أو إرسال قوات إضافية في المهمة الكندية في العراق على المدى القصير.

كما جاء قرار الناتو بتوسيع مهمته في أعقاب دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحالف العسكري لبذل المزيد في الشرق الأوسط.