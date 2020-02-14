وزير الخزانة البريطاني يكشف سبب استقالته

كشف وزير الخزانة البريطاني المستقيل ساجد جاويد، عن سبب اتخاذه قرار الاستقالة، بأنه عدم قبوله مطالب رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإقالة فريق مستشاريه.

وأوضح جاويد أن أي وزير يحترم نفسه لا يقبل تنفيذ مطالب مماثلة، "ولهذا رأيت أن أفضل قرار هو الرحيل".

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وكانت الصحف البريطانية قد نقلت عن مصدر مقرب من جاويد، أول وزير مسلم في حكومة المملكة المتحدة قوله، إن استقالته جاءت احتجاجا على طلب جونسون منه إقالة فريق المستشارين الخاصين به واستبدالهم بالمستشارين الخاصين بالحكومة، لتشكيل "فريق موحد".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن تعيين النائب من أصول هندية ريشي سوناك وزيرا للخزانة خلفا لجاويد باكستاني الأصل.

وجاءت استقالة جاويد في مرحلة حساسة بالنسبة للمملكة المتحدة، بعد نحو أسبوعين من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقبل شهر من موعد عرض الموازنة السنوية، ما قد يشكل ضربة موجعة لحكومة جونسون.