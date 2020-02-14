كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تبلغ إسرائيلي عزمها لوقف إطلاق الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأن حركة حماس أبلغتهم بشكل أحادي بأنها تسعى لوقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة باتجاه البلدات والتجمعات الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع أمني الأحد: "لن يكون هناك أحد محصن".

وتحمل تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي في ثناياها تلويحا باغتيال قادة في حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة منذ عام 2006، بعد انسحاب أحادي الجانب للاحتلال في العام السابق له.

وأضاف بينيت: "لقد انتهيت للتو من تقييم الوضع في قطاع غزة.. إسرائيل لا تريد حربا مع حماس، لكن لدينا التزاما بأمن سكان الجنوب".

ومضى في حديثه: "السلوك غير المسؤول لقادة حماس يقربنا منا لاتخاذ إجراءات قاتلة ضدهم، لن نعلن متى، لن يكون هناك أحد محصن".

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وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "حماس تواجه الخيار: اختيار الحياة والازدهار الاقتصادي أو الإرهاب".

وتأتي تحذيرات بينيت في وقت تشهد فيه حدود قطاع غزة توترا يخشى من أن ينزلق إلى عملية عسكرية إسرائيلية في ظل وجود الاحتلال في خضم معركة انتخابية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية الأحد: "أود أن أوضح أننا لن نقبل بأي عدوان من قطاع غزة، قضينا قبل عدة أسابيع فقط على القائد الكبير للجهاد الإسلامي بغزة.. وأنصح الجهاد وحماس بإنعاش الذاكرة".

وأضاف نتنياهو: "لن أفصح في وسائل الإعلام عن جميع العمليات التي ننفذها وعن جميع المخططات التي نعدها، ولكننا مستعدون لشن عملية ضاربة ضد التنظيمات الإرهابية العاملة بقطاع غزة، أعمالنا قوية جدا ولم تنته بعد، وهذا أقل ما يقال".