كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة ترامب: "هيكس" تعود للبيت الأبيض الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن هوب هيكس، التي كانت مساعدة مقربة للرئيس دونالد ترامب، ستعود للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وأبلغت هيكس، التي كانت متحدثة صحفية باسم حملة ترامب ومديرة الاتصالات في البيت الأبيض حتى استقالتها في فبراير 2018، لجنة في مجلس النواب في يونيو ، أن الرئيس الأمريكي كان جادا في قوله إنه لا خطأ في قبول نشر حكومة أجنبية معلومات مهينة بشأن خصوم سياسيين.

وبعد ذلك بستة أشهر تعرض ترامب لمساءلة في مجلس النواب بسبب طلبه من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق حول ابن نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

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وخضعت هوب هيكس، مديرة الاتصالات السابقة بالبيت الأبيض وأحد أقرب مساعدي الرئيس دونالد ترمب، إلى الاستجواب يوم الأربعاء، خلف الأبواب المغلقة، أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي.

وجاء الاستجواب كجزء من تحقيق اللجنة المستمر في "عرقلة محتملة للعدالة من قبل الرئيس ترمب".

وكانت هوب هيكس مستشارة علاقات عامة سابقة إلى أن شغلت منصب مديرة الاتصالات مع ترمب، في الفترة من أغسطس 2017 إلى 29 مارس 2018، وكانت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض من يناير إلى سبتمبر 2017.