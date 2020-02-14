التعادل “يحسم” قمة الدوري الايطالي بين “اليوفي “و”الميلان”

سعد فاروق – صحافي متدرب

انتهت قبل قليل، من مساء اليوم الخميس، مبارة القمة من ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بالتعادل الإيجابي هدف داخل كل شبكة بين يوفنتوس والميلان، وسجل أنتي ريبيتش هدف ميلان في الدقيقة 61، فيما عادل كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا في 4 مارس المقبل، في لقاء الإياب على ملعب أليانز ستاديوم، لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

وفي واقعة غريبة سيغيب إبراهيموفيتش، بسبب تراكم البطائق، عن مواجهة العودة أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا بعد تلقيه بطاقة صفراء، علما أن البطاقة الأولى التي تلقاها إبرا كانت منذ 10 سنوات في نفس المسابقة أمام باليرمو.

وسيغيب أيضا مدافع الميلان ثيو هيرنانديز عن مباراة العودة، بعد حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 42، ثم البطاقة الحمراء (إنذاران) في الدقيقة 72.