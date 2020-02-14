ترامب يعلن عن اتفاق سلام محتمل مع حركة طالبان

الجمعة 14 فبراير 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاقية سلام مع حركة طالبان في أفغانستان"، جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع مارك إسبر عن احتمال التوصل لاتفاق.



وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مبدئي قال ترامب في تصريحات إذاعية: "أعتقد أننا قريبون للغاية.. أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. سنعرف في غضون الأسبوعين المقبلين".

وتتفاوض "طالبان" مع واشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية وخفض للعنف وإطلاق حوار داخلي أفغاني.

ورفض الرئيس ترامب في اللحظة الأخيرة توقيع اتفاق مع "طالبان" في سبتمبر/أيلول، بعد هجوم أدى إلى مقتل جندي أمريكي.

هدنة مؤقتة

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن إسبر أن بلاده توصلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة مؤقتة تمتد أسبوعا في أفغانستان.

وجاء الإعلان خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

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وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلمه بحدوث "تطورات مهمة" في المفاوضات مع طالبان.

وأكد بومبيو ذلك أمام صحفيين رافقوه على متن الطائرة التي أقلته إلى مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنّ "الولايات المتحدة وطالبان ناقشتا مقترحا لخفض العنف لمدة أسبوع". كما اعتبر أن حواراته مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي "بناءة".

وأضاف إسبر: "لقد قلنا دائما إن أفضل حلّ في أفغانستان، إن لم يكن الوحيد، هو الحلّ السياسي. حققنا تقدما على هذا المستوى، وسنقدم قريبا معلومات إضافية حول الموضوع، آمل ذلك".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "نعتقد بأنّ 7 أيام جيدة حاليا، لكن على كل حال ستكون مقاربتنا لهذا المسار مرتكزة على شروط، أكرر: شروط".

وأشار إلى أنّه "كلما تقدمنا كانت هناك عملية تقييم مستمرة"، مكررا: "في حال تقدمنا".

وانخرطت واشنطن وطالبان في مفاوضات منهكة تتواصل منذ أكثر من عام، جرى خلالها البحث في وضع حد للحرب التي صارت الأطول في تاريخ حروب الولايات المتحدة.