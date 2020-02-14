الشعباني يجهز مفاجأة "غانية" للزمالك في موقعة السوبر الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجهّز معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، مفاجأة "غانية" للزمالك المصري خلال المواجهة التي ستجمعهما غدا (الجمعة) في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وكشفت تدريبات نادي العاصمة التونسية عن وجود اتجاه لدى الشعباني للدفع بالغاني بونسو كوامي في مركز وسط الميدان المكلّف بالربط عوضا عن الدولي التونسي محمد بن رمضان.

وكان بونسو قد خرج من حسابات الجهاز الفني خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام اتحاد تطاوين، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري المحلي لأسباب فنية.

وقدّم اللاعب الغاني مستويات قوية في بداية تجربته مع "شيخ الأندية التونسية"، قبل أن يشهد مستواه تراجعا لافتا من جراء الإصابة العضلية التي تعرّض لها خلال المواجهة أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وكان الترجي تعاقد مع بونسو في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد تألّقه اللافت مع نادي أشانتي كوتوكو في منافستي الدوري الغاني وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك الأخير في 19 مباراة مع الترجي في مختلف المسابقات أسهم فيها بهدفين ما بين صناعة وتسجيل.

وسيشكل كوامي بونسو ثلاثي خط الوسط مع الجزائري عبدالرؤوف بن غيث والإيفواري فوسيني كوليبالي، في حين سيعرف خط الدفاع ظهور المخضرم خليل شمام مكان المصاب عبدالقادر بدران، إلى جانب كل من سامج الدربالي وإلياس الشتي ومحمد علي اليعقوبي. في المقابل، سيعرف خط الهجوم ظهور الثلاثي المحترف المكون من الجزائري بلال بن ساحة والإيفواري إبراهيم واتارا والليبي حمدو الهوني، كما سيواصل معز بن شريفية حراسة مرمى الفريق.



ويلاحق الترجي حلم كسر النحس الذي يلاحقه في مسابقة السوبر الأفريقي منذ ربع قرن، وتحديدا منذ فوزه بنسخة سنة 1995 على حساب موتيما بيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0.