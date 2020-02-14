الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي علىدمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدت الدفاعات الجوية السورية، الجمعة، لصواريخ إسرائيلية معادية قادمة من الجولان المحتل رصدت في سماء دمشق.
وقالت وسائل إعلام سورية، إن وحدات الجيش السوري المتمثله في الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق.
وأكد مصدر عسكري سوري إنه تم إسقاط عدد من الصواريخ المعادية القادمة من الجولان المحتل قبل الوصول إلى أهدافها.
وقال سكان في ريف دمشق الغربي بأن "عدة صواريخ أطلقت باتجاه مناطق جنوبي العاصمة وأسقطت المضادات الأرضية عدداً منها في حين أن أصوات انفجارات سمعت في جنوبي العاصمة وفي محيط مطار دمشق الدولي".
وتشن إسرائيل بشكل دائم غارات كان أخرها في السادس من الشهر الجاري.
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