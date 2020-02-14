بريطانيا تدين هجوم كركوك وتطالب العراق بردع المليشيات المسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان ستيفن هايكي السفير البريطاني لدى العراق، وبشدة، الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات العراقية وقوات التحالف، مساء الخميس، في كركوك.

وقال هايكي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات عاجلة لردع المليشيات المسلحة ومحاسبتها على تقويض سيادة العراق".

وفي وقت سابق، قال الجيش العراقي إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "كيه-وان"، في محافظة كركوك شمالي العراق، وتتمركز فيها قوات أمريكية، لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

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وأضاف الجيش العراقي في بيان، الخميس: "قوات الأمن عثرت على المنصة التي أطلق منها الصاروخ، وهي تحمل 11 صاروخا لم تطلق بعد.

وفي مطلع الشهر الجاري، تعرضت قاعدة القيارة العسكرية التي تحتضن جنودا أمريكيين جنوب الموصل لقصف بصواريخ الكاتيوشا، دون الإشارة لوقوع أي إصابات جراء القصف.

والشهر الماضي ردت إيران على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، بقصف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وقاعدة أربيل شماله بـ11 صاروخا، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أمريكي.