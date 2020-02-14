أكدت مصادر مطلعة على الاشكال الذي وقع أمس بين شبان من منطقة ​سد البوشرية​ وآخرين من منطقة ​الزعيترية​، لقناة الـ"LBCI"، أن "هناك توجّهًا من قبل أهالي المنطقتين، لتهدئة النفوس بين الأهالي، كي لا تبقى القلوب مليانة، ومنع تكرار خلافات مماثلة بين سكان المنطقتين".​​​​​​​

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: توجه من قبل أهالي منطقتي البوشرية والزعيترية لتهدئة النفوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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