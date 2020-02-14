الطقس غدا غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث سيتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وممطر".
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح في شمال البلاد.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل، يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط امطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وتسوء الرؤية على المرتفعات بسبب الضباب .
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