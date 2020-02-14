الطقس غدا غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث سيتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وممطر".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ ، تنشط الرياح في شمال البلاد.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل، يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط امطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٦٠٠م وتسوء الرؤية على المرتفعات بسبب ​الضباب​ .