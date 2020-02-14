وزيرة الإعلام: الإعتداء على صحافي يبدي رأيه جريمة بحق القانون وحرية التعبير

شدّدت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الإعتداء على صحافي يُبدي رأيه، جريمة مزدوجة: الأولى في حقّ القانون، والثانية في حقّ ​حرية التعبير​"، مؤكّدةً أنّ "لا شيء يبرّر استهداف الصحافي الاقتصادي محمد زينب، ولا مسوّغ لإفلات المرتكبين من العقاب".

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