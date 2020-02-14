النشرة: فلسطيني أطلق نار في الهواء بمخيم عين الحلوة بسبب عدم قدرته على علاج إبنه

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ​اطلاق نار​ كثيف في ​مخيم عين الحلوة​، تبين فيما بعد أن فلسطينيا أطلق النار في الهواء احتجاجا على عدم قدرته على علاج ابنه المريض.

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