لفتت مصادر قناة الـ"LBCI" الى أن "الاجتماع الذي جمع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ بالسفيرة الأميركية في ​لبنان​ ​اليزابيت ريتشارد​، دام 3 ساعات، حيث طلب باسيل من ريتشارد دعم لبنان في مسألة ​مكافحة الفساد​، وذلك بالاستعانة بالقانون الأميركي لملاحقة الفاسدين والّذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج بالدولار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: باسيل طلب من ريتشارد الاستعانة بالقانون الأميركي لملاحقة الفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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