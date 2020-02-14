لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الزواج بين ال​سياسة​ و​المال​ في ​لبنان​ هو كزواج المتعة في أهدافه، وكالزواج الماروني في ديمومته"، مركّزًا على أنّ "على أي نائب أو سياسي شريف في لبنان أن يعمل بكلّ جهد على بطلان هذا الزواج أو فسخه، وإلا فالاستقالة أشرف".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: على أي سياسي شريف العمل على بطلان الزواج بين السياسة والمال وإلا فالاستقالة أشرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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