مصادر الـLBCI: حجم الأموال التي تم تحويلها للخارج وصل إلى 2.3 مليار دولار

أكدت مصادر مصرفية لقناة الـ"LBCI"، أنّ "من بين الأموال التي أُخرجت من ​القطاع المصرفي​ وحوّلت الى الخارج، أموالًا تعود لتجّار كبار، من الممكن أن يكونوا قد أقفلوا حساباتهم أو حوّلوا أموالا ضخمة الى الخارج ب​الدولار​، لاستيراد بعض البضائع".

ولفتت الى أن "حجم الأموال التي تم تحويلها الى الخارج وصل الى 2.3 مليار دولار حتّى نهاية كانون الثاني".