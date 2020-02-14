أكدت مصادر مصرفية لقناة الـ"LBCI"، أنّ "من بين الأموال التي أُخرجت من القطاع المصرفي وحوّلت الى الخارج، أموالًا تعود لتجّار كبار، من الممكن أن يكونوا قد أقفلوا حساباتهم أو حوّلوا أموالا ضخمة الى الخارج بالدولار، لاستيراد بعض البضائع".
ولفتت الى أن "حجم الأموال التي تم تحويلها الى الخارج وصل الى 2.3 مليار دولار حتّى نهاية كانون الثاني".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: حجم الأموال التي تم تحويلها للخارج وصل إلى 2.3 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.