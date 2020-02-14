الإستخبارات العسكرية العراقية أعلنت اختراق خلية إرهابية وتفكيكها في الموصل

أعلنت الإستخبارات العسكريّة العراقيّة أنّ "بعمليّة نوعيّة استباقيّة، تمكّنت مفارز مديريّة الإستخبارات العسكريّة في الفرقة 16، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 75، من اختراق وتفكيك خليّة إرهابيّة مكوّنة من 7 عناصر، وإلقاء القبض عليهم في تل الرمان بحمام العليل في قضاء ​الموصل​".

وأوضحت في بيان، أنّ "المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكّرة قبض وذلك وفق أحكام المادة 4 إرهاب".