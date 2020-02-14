ترامب: إبرام اتفاق سلام مع طالبان قريب جداً

اشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​ الى إنه يعتقد بأن هناك فرصة جيدة لأن تتوصل ​الولايات المتحدة​ لاتفاق سلام مع ​طالبان​ في ​أفغانستان​. وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مبدئي، لفت ترامب إلى "اننا قريبون للغاية أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق، وسنعرف في غضون الأسبوعين القادمين".

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