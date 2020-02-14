المرصد السوري: قصف متبادل بين قوات النظام السوري والقوات التركية في ريف حلب

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه رصد قصفًا مدفعيًّا تنفّذه ​القوات التركية​ المتمركزة في منطقة "خفض التصعيد"، استهدف مواقع وتمركزات قوات ​النظام السوري​ في قرى ميزناز والشيخ علي في ​ريف حلب​ الغربي، فيما قصفت قوات النظام محيط الفوج 46 وبالقرب من مناطق انتشار القوات التركية في ريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة حتّى الآن".

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