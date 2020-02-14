سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء دمشق وأنباء عن إسقاط عدد منها

أفادت "الوكالة العربية للأنباء - سانا" بأنّ "الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لأهداف معادية فوق سماء العاصمة دمشق، وأنباء عن إسقاط عدد منها".

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