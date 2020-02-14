شكرا لقرائتكم خبر عن فى سابقة جديدة.. "الصحفيين" تشطب عماد الدين أديب وأسامة خليل من جداول النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سابقة جديدة من نوعها، قررت هيئة التأديب الابتدائية، بنقابة الصحفيين، شطب عمادالدين أديب رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم من جداول النقابة، لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وقيامه بإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربعة سنوات سابقة منذ عام 2014.

كما قررت الهيئة براءة جمال عنايت عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم السابق، ونجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة السابقة، من الاتهامات المنسوبة إليهما، ومن المنتظر أن تُصدر الهيئة حيثيات حكمها خلال الساعات القليلة القادمة.

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وقال جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، ورئيس اللجنة، إن الهيئة قررت شطب عماد الدين أديب، في قضية العالم اليوم، من جدول نقابة الصحفيين، وبراءة كل من جمال عنايت، رئيس مجلس الإدارة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير.

وأضاف وكيل أول نقابة الصحفيين، أن لجنة التأديب بنقابة الصحفيين قررت أيضا شطب أسامة خليل الناشر بجريدة التحرير من جدول نقابة الصحفيين، لقيامه بفصل عشرات الصحفيين تعسفيا وتخفيض مرتبات بعضهم ومنع صرف مرتباتهم.

كانت الهيئة قد عقدت اجتماعًا اليوم، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي مجلس النقابة، استمر نحو 6 ساعات.