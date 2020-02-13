أحلام في تجربة غناء مع فرقة “BTS” الكورية

تستعد الفنانة الإماراتية، أحلام، لخوض تجربة فريدة من نوعها، عبر الغناء مع مجموعة “BTS” الكورية الجنوبية، التي تعتبر من أكثر المجموعات متابعة من طرف المراهقين في الوطن العربي.

وكشفت أحلام، في تعليق على منشور بأنستغرام، أمس الأربعاء، أنها ستغني رفقة المجموعة الكورية الشبابية، عندما ردت على أحد معجبيها، الذي سألها عن ذلك.

ويرتقب أن تقدم أحلام، والفرقة الكورية عملا مميزا، بدأ ترقبه، منذ كشفها عنه، خصوصا أن طبيعة الأغاني، التي يقدمها الطرفان متباعدة، ما جعل الجمهور يتساءل عن شكل، وطبيعة هذا العمل.

وتملك “BTS” جمهورا واسعا في العالم بأكمله، واستطاع أعضاؤها خطف قلوب المراهقات، في الوطن العربي، خصوصا، وذلك بفضل “ستايلهم” الشبابي.