«أفريقيا» أخنوش تربح 67 مليارا في 2019

في الوقت الذي يسود فيه الترقب تجاه القرار الذي سيصدره مجلس المنافسة في حق شركات توزيع المحروقات، أعلنت شركة «أفريقيا غاز»، المدرجة في البورصة، أنها حققت نموا قدره 5.84 في المائة، ليستقر عند 11.1 مليار درهم، بدل 10.5 ملايير درهم في نهاية 2018، وهو ما يترجم فعالية السياسة التجارية المتبعة، تقول الشركة.
وتؤكد مصادر «أخبار اليوم» أن قرار مجلس المنافسة سيتضمن عقوبات ضخمة، متناسبة مع رقم معاملات بعض شركات توزيع المحروقات، فيما قالت الشركة التابعة لمجموعة «أكوا»، المملوكة لوزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إنها تمكنت من تسجيل نمو مهم في أرباحها الصافية برسم سنة 2019، حيث بلغت 669.2 مليون درهم (67 مليار سنتيم)، مقابل 619 مليون درهم سنة 2018، ما يمثل نموا قدره 8.11 في المائة على أساس سنوي.
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