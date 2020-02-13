طنجة.. الأمن يتفاعل مع فيديو سرقة منزل مهاجرة مغربية وتوقف المشتبه فيه

تمكنت المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن طنجة، أمس الأربعاء، من توقيف شخص للاشتباه في سرقته لمنزل مهاجرة مغربية مقيمة في الخارج، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها سيدة تشتكي تعرض شقتها للسرقة.

وكشف بلاغ ولاية أمن طنجة، أنه سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة أن قامت بتحصيل شكاية الضحية بتاريخ 10 فبراير الجاري، وباشرت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه صباح أمس الأربعاء، علاوة على استرجاع جزء من المسروقات المتحصلة من العملية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال المنسوبة له.