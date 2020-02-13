رغم البالونات مستمرة: إسرئيل توسّع مساحة الصيد في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زعم مصدر أمني إسرائيلي أن حماس أرسلت رسائل عدة إلى إسرائيل، تُبلغ فيها أنها قررت وقف إطلاق والبالونات الحارقة الصواريخ على الاحتلال.

وأضاف المصدر أن الليلة بالإضافة لعطلة نهاية الأسبوع ستكون بمثابة اختبار للاستقرار. وقال إن "إسرائيل مشككة في مصداقية حماس وأذرعها العسكرية إلا أنها ستبذل قصار جهدها لإعادة الهدوء لمستوطنات غلاف غزة"

وفي موازاة ذلك، وعلى الرغم من استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، أعلنت إسرائيل أنها ستزيد غدًا مساحة الصيد الخاصة على الشواطئ الغزيّة من 10 أميال إلى 15 ميلًا، وستعيد 500 تصريح إلى سكان غزة.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموع البالونات المفخخة التي أطلقت من قطاع غزة منذ صباح اليوم باتجاه المستوطنات وصل إلى 50.

ومن جهتها، قالت مصادر في حماس إن "الأمر قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتنفيذ القرار وحتى إطلاق آخر البالون" وأن "سلوك إسرائيل يمكن أن يؤثر على تنفيذه".

ويذكر أن الوفد المصري غادر قطاع غزة بعد مناقشات مع كبار مسؤولي حماس وسيعود إلى إسرائيل لمناقشة وقف التصعيد.