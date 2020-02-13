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شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الأمريكية تنشر فيديو للحظة مصادرة أسلحة "غير شرعية" في بحر العرب والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
الأسلحة المضبوطة
نشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود لما تقول إنه تفاصيل العملية التي قامت بها البحرية الأمريكية في بحر العرب.
وقالت البحرية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي، إنها "صادرت 150 صاروخا غير شرعي على متن سفينة ببحر العرب، الأحد الماضي".
وأضاف البيان أن "الصواريخ الـ 150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات".
وأشار البيان إلى أن "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم".
وأفاد البيان بأن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (أرض-جو) إيرانية".
وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين".
وذكر البيان أن "السفينة يو إس إس نورماندي (CG 60)، أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، قامت بفحص مركب شراعي وفقا للقانون الدولي واكتشفت مخبأ كبير للأسلحة".
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