شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير يمني يحذر من تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة لبلاده والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:04 مساءً, 13 فبراير 2020 م
المناطق _ عدن
حذر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح من تقليص المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، معتبراً أن ذلك “سيؤثر بشكل مباشر على المحتاجين ويزيد من معاناتهم”.
وشدد وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية على ضرورة اتخاذ التدابير والحلول لضمان استمرار العملية الإنسانية، والضغط على المليشيات بكل الوسائل لعدم التدخل في العمل الإغاثي.
وحمل “فتح”، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الإنساني للمحتاجين في تلك المحافظات جراء قيام المليشيات بإعاقة العملية الإنسانية ونهب المساعدات واقتحام مكاتب المنظمات الأممية، مطالباً المجتمع الدولي بتجريم هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على قيادات المليشيات كافة.
ودعا الوزير اليمني الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تبني قرارات، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المليشيات وقيادتها لضمان منعها التام عن التدخل في العملية الإنسانية.
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