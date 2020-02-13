شكرا لقرائتكم خبر عن «هادي» يبحث مع حكومته سبل إنجاح «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، خلال اجتماع ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، آفاق السلام وسبل إنجاح اتفاق الرياض. وتناول الاجتماع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومسار الجبهات القتالية ضد مليشيا الانقلاب. وأشاد "هادي" بالتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني في مواجهة قوى التمرد والظلام من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وشدد المجتمعون على أهمية توحيد الصفوف والإمكانات في معركة الوجود والمصير للانتصار لأهداف الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وثوابته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هادي» يبحث مع حكومته سبل إنجاح «اتفاق الرياض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.