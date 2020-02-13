شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. رجل يقتل زوجته دهسا حتى الموت في خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 - خاص تداول مغردون مقطع فيديو لرجل قام بدهس زوجته بعد نزولها من السيارة.

وبحسب ما تم تداوله الناشطون على موقع التدوينات القصيرة “تويتر“، فإن الحادثة وفعت في خميس مشيط. فيما رجح آخرون ان المقطع المتداول يعود لعام سابق، وقعت فيه الحادثة. Advertisements

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