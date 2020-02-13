شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: من المرجح التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد بأن هناك فرصة جيدة لأن تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان.



وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد توصلت لاتفاق مبدئي قال ترامب في تصريحات إذاعية: ”أعتقد أننا قريبون للغاية.. أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. سنعرف في غضون الأسبوعين القادمين“.

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