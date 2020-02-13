البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخا مضادا للدبابات من سفينة في بحر العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الأمريكي، اليوم الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أسلحة يعتقد بأنها ”من تصميم وتصنيع إيراني“ تشمل أكثر من 150 صاروخا موجهًا مضادًا للدبابات وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو.

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وتابع الجيش في بيان إن بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب يوم الأحد.

وأضاف البيان: ”الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات من طراز دهلاوية وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت“.

وقال البيان: ”مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير“. ولم يشر البيان إلى نوع الصواريخ سطح جو المصادرة.