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لوحة فنية سعودية للأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك

قدم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، لوحة فنية تحمل شعار الأمم المتحدة مرسوما بالخط العربي، إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال لقائهما في نيويورك.

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وشكلت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الذي استخدمت عباراته لتشكيل اللوحة مظهرا إبداعيا يبرز جمال وروعة الخط العربي، الذي نال إعجاب أمين عام الأمم المتحدة واصفا الهدية بالرائعة والقيمة.

وبحث المعلمي خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحة الدولية والجهود الأممية المبذولة في سبيل معالجتها.

ورسمت اللوحة بيد الخطاط والفنان السعودي وافي البخيت الذي شارك في المعرض الذي نظمه وفد السعودية بالتعاون مع نادي اللغة العربية في الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.