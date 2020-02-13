السعودية تستعرض جهودها الإنسانية باليمن أمام نواب بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - لندن

استعرضت السعودية جهودها الإنسانية التي تبذلها في اليمن، خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بوزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة الدكتور أندرو موريسون، وعدد من نواب البرلمان البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، على هامش معرض البرنامج في مقر سفارة المملكة في لندن للزوار من سياسيين وخبراء التنمية والإعلاميين.

وعقد السفير محمد آل جابر والعقيد الركن تركي المالكي، لقاء صحفيا في مقر سفارة المملكة في لندن، مع عدد من الشخصيات والقنوات الإعلامية والصحف العالمية، أوضح خلالها جهود البرنامج الكبيرة من خلال تقديم أكثر من 100 مشروع تنموي في كافة المحافظات اليمنية، استفاد منها كافة الفئات العمرية، وأحدث أثرا ملموسا حسن المعيشة اليومية وساهم في دعم الاقتصاد اليمني بشكل ملحوظ.

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وعرف بالقطاعات التي يدعمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تشمل 7 قطاعات حيوية وأساسية، وهي قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.

وأشار آل جابر إلى أن البرنامج يعمل في أغلب المحافظات اليمنية مثل عدن و حضرموت والجوف ومأرب و حجة وسقطرى والمهرة، فيما يصل تأثير البرنامج إلى كل أنحاء اليمن عبر مساهمة البرنامج الفاعلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن.

وأشادت الشخصيات الإعلامية والدبلوماسية البريطانية بما تبذله المملكة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سبيل خدمة اليمنيين.