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ميليشيات الحوثي تعترف بمصرع قياداتها في 4 جبهات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بروكسل، عدن، الجوف

يناقش كبار المانحين وعدد من وكالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الكبرى في العالم في بروكسل تعطيل سلطات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران توزيع المساعدات وعمل المنظمات الإغاثية، خلال اجتماع دولي في بروكسل يدور حول الوضع الإنساني في اليمن.

وتأتي التحركات عقب تقرير حول الأوضاع في اليمن، كشف عن إعاقة وصول مساعدات إنسانية تؤثر على 6.7 ملايين يمني، وقالت منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في اليمن ليز غراندي، إن وكالات المساعدات الإنسانية يجب أن تعمل في بيئة تستطيع فيها إدامة وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية».

من جهتها، اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع عدد من قياداتها العسكرية في جبهات الجوف ونهم والحديدة والضالع، خلال معارك مع الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي، وأكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مصرع 6 من قياداتها الميدانية، في معارك مع قوات الحكومة الشرعية.

وذكرت أنه تم تشييع جثامين العقيد عبداللطيف الغفري، والعقيد معين مرعي، والعقيد عبد البديع الحوثي، والعقيد علي الوجيه، والعميد يحيى جحدان والعميد عبدالله حنش، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على التوالي.

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وتشهد مديرية نهم ومحافظتي مأرب والجوف منذ 18 يناير الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الانقلابية، ولقي العشرات من مسلحي الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن قائد اللواء 417 في ميليشيات الحوثي «أبو طه المنبهي»، قتل رفقة قيادات أخرى و42 من مسلحي الميليشيات، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة المحزمات جنوبي الجوف.

وأعلنت ألوية العمالقة بالحديدة مصرع القيادي الحوثي البارز أبو عزيز الهاشمي، مع عدد من أفراد مجموعته بالساحل الغربي، في حين أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل أن اشتباكات عنيفة تدور منذ المساء داخل مدينة الحديدة غرب اليمن بين قوات القوات المشتركة والحوثيين جاءت إثر خروقات جديدة للميليشيات الحوثية.

وكشف مصدر عسكري عن مقتل وإصابة 86 من المدنيين بقصف عشوائي لميليشيات الحوثي على مديريتين بمحافظة الحديدة، وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن وضاح الدبيش، إن عدد القتلى من المدنيين بقذائف حوثية خلال يناير المنصرم، بلغ 24 قتيلا، غالبيتهم من مدينتي حيس، والتحيتا، فيما أصيب 62 آخرون بإصابات مختلفة».

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