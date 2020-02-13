وزير خارجية السعودية: لا خطط لعقد لقاء بين مسؤولين من السعودية وإسرائيل

أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن "ليس هناك أي خطط لعقد لقاء بين مسؤولين من السعودية وإسرائيل".
وشدد بن فرحان في حديث تلفزيوني، على أن "السعودية مع غيرها من أعضاء "جامعة الدول العربية" كانت تبدي دائما استعدادها لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، إذا تم التوصل إلى حل نزيه وعادل متفق عليه بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكن حتى ذلك الحين تبقى سياسة دولتنا ثابتة"، لافتا الى أن "الشائعات بشأن روابط سرية مزعومة بين السعودية وإسرائيل كانت متداولة على مدى عقود، لكن سياسة السعودية تجاه فلسطين ثابتة، والسعودية ترحب بأي محاولة لتسوية النزاع الشرق أوسطي، ولا علاقة لذلك مع التزام دولتنا بهذه المسألة".
وردا على سؤال عن مصالح مشتركة بين السعودية وإسرائيل في وجه إيران، أشار إلى أن "كثيرا من الدول في العالم العربي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الولايات المتحدة، تواجه مشاكل مع إيران".
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