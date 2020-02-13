وزيرا دفاع تركيا وفرنسا بحثا بالتعاون العسكري بين البلدين وبملفي سوريا وليبيا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، بحثا بالتعاون العسكري والأمني والصناعات الدفاعية بين البلدين، وملفات إقليميّة على رأسها سوريا وليبيا".
وأوضحت أنّ "الجانبين اللذين التقيا على هامش مشاركتهما في اجتماع عقده "حلف شمال الأطلسي - ناتو" في مدينة بروكسل البلجيكية، تبادلا بوجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة إدلب السورية، والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء المأساة الإنسانيّة هناك".
كما التقى أكار نظيره البريطاني بن والاس قبيل مشاركتهما في جلسة ذاتها.
وعقب اختتام لقاءاته في مقر الحلف ببروكسل، توجّه أكار إلى باكستان لمرافقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في زيارته إلى إسلام آباد.
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