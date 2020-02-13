الأمين العام للناتو طالب النظام السوري بوضع حد لعملياته في إدلب

دعا الأمين العام لحلف "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء دفاع دول الحلف، ​النظام السوري​ إلى "وضع حدّ لهجماته، و​الحكومة السورية​ إلى الدخول في مفاوضات برعاية ​الأمم المتحدة​، من أجل البحث عن حلول سلمية للنزاع".

وكان قد تفاقم الوضع في ​محافظة إدلب​ في الأسبوع الأخير، حيث يستمر ​الجيش السوري​ في ملاحقة ​الجماعات الإرهابية​ الّتي تستهدف مواقعه في منطقة وقف التصعيد وتعتدي على المراكز السكنية والمدنيين.

وتتهم ​تركيا​ القوات السورية بمهاجمة أهداف ومواقع عسكرية تركية في إدلب، وتطالب دمشق بسحب قواتها من منطقة وقف التصعيد.