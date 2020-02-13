الأمين العام للناتو طالب النظام السوري بوضع حد لعملياته في إدلب

دعا الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء دفاع دول الحلف، النظام السوري إلى "وضع حدّ لهجماته، والحكومة السورية إلى الدخول في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، من أجل البحث عن حلول سلمية للنزاع".
وكان قد تفاقم الوضع في محافظة إدلب في الأسبوع الأخير، حيث يستمر الجيش السوري في ملاحقة الجماعات الإرهابية الّتي تستهدف مواقعه في منطقة وقف التصعيد وتعتدي على المراكز السكنية والمدنيين.
وتتهم تركيا القوات السورية بمهاجمة أهداف ومواقع عسكرية تركية في إدلب، وتطالب دمشق بسحب قواتها من منطقة وقف التصعيد.
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