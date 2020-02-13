مجلس الشيوخ الأميركي يعتمد بالأغلبية مشروع قرار يحد من صلاحيات ترامب في شن حرب ضد إيران

إعتمد مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في شن حرب ضد ​إيران​. ووافق 55 عضوا على مشروع القرار فيما ورفض 45 عضوا​​​​​​​.

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