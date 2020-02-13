مجلس الشيوخ الأميركي يعتمد بالأغلبية مشروع قرار يحد من صلاحيات ترامب في شن حرب ضد إيران

إعتمد مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شن حرب ضد إيران.
ووافق 55 عضوا على مشروع القرار فيما ورفض 45 عضوا.
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