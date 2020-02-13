إشكال في ساحة الشهداء بين مناصرين لتيار المستقبل ومجموعة من المتظاهرين

وقع إشكال في ساحة الشهداء بالقرب من مسجد محمد الأمين بين مناصرين لتيار المستقبل ومجموعة من المتظاهرين، وتخلل الاشكال عمليات كر وفر بين الجانبين وسط حالة من التوتر في المكان. وبعد وقت قصير عاد الهدوء إلى الساحة بعد فض الإشكال.
كما تصدت القوى الأمنية لبعض الدراجات النارية القادمة من جهة رأس النبع امام مبنى العازارية ومنعتهم من التقدم باتجاه ساحة الشهداء.
من جهته نفى منسق الاعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى ما تم تداوله عن تكسير خيم للمتظاهرين في ساحة الشهداء، معتبرا أن "هذا الكلام مدسوس".
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