متحدث باسم صندوق النقد الدولي: لبنان يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية لتعزيز الثقة

أكد المتحدث باسم ​صندوق النقد الدولي​ جيري رايس أن "​لبنان​ يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات ​الاقتصاد​ية الهيكلية لزيادة الثقة واحتواء التضخم في الوقت الذي يتحرك فيه لدعم اقتصاده"، لافتا الى ان "لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية".



وراى رايس أنه "سيتوجب أن يكون اتخاذ ​الحكومة اللبنانية​ أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك"، لافتا الى أن "صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور".

وأكّد رايس، في ​مؤتمر​ صحفي دوري لصندوق النقد الدولي، أنّ "شعورنا حيال ما تحتاج السلطات اللبنانية القيام به هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية".

وأوضح أنّ "في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو"، مضيفا :"هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة".

وتابع "تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين".