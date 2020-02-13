معوض: علينا القيام بإعادة هيكلة الديون وعلى الحكومة القيام بإصلاحات بنيوية لحماية اقتصادنا

شدّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​ على أنّ "الدولة لم يعد لديها المال لتدفع ديونها، ومن المؤكد أنّ علينا أن نقوم بإعادة هيكلة الديون، والسؤال فهو كيف علينا القيام بهذه الخطوة؟".

وأكّد في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "هذه ​الحكومة​ عليها إحداث تغيير نقدي جوهري، والقيام بإصلاحات بنيوية لحماية اقتصادنا من الانهيار وعدم الوقوع بالشعبويّة".