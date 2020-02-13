شدّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض على أنّ "الدولة لم يعد لديها المال لتدفع ديونها، ومن المؤكد أنّ علينا أن نقوم بإعادة هيكلة الديون، والسؤال فهو كيف علينا القيام بهذه الخطوة؟".
وأكّد في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "هذه الحكومة عليها إحداث تغيير نقدي جوهري، والقيام بإصلاحات بنيوية لحماية اقتصادنا من الانهيار وعدم الوقوع بالشعبويّة".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض: علينا القيام بإعادة هيكلة الديون وعلى الحكومة القيام بإصلاحات بنيوية لحماية اقتصادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.