بو صعب: أتواصل مع وزير التربية في ملف الشهادات الجامعية ومتأكد أنه سنصف الطلاب

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​الياس بو صعب​ أنه على تواصل مع وزير التربية ​طارق المجذوب​ في ما يخص ملف الشهادات الجامعية وهو يتابع هذا الامر ومتأكد من أنه سينصف ​الطلاب​.

ولفت بو صعب إلى انه "في القانون الجامعة التي تحصل على رخصة لا يحق لها توزيع فروع في المناطق"، مشيرا الى انه "في العام2016خلال جلسة للتعليم العالي اتخذنا قرارا باقفال مجموعة من فروع ​الجامعات​، وبعدها تلقينا رسائل من هذه الجامعات بطلب الاسترحام، وفي جلسات لحقة اكد مجلس ​التعليم العالي​ على موقفه المتخذ بضرورة اقفال هذه الفروع على ان يسمح لها بانهاء دروس الطلاب المسجلين فقط وعدم استقبال اي طالب جديد".