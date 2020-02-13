وهاب: موفقون بالوزراء الجدد ونصف الجسم القضائي يتألف من مرضى

رأى رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ أنّ "لا أحد يجرؤ اليوم على استلام منصب في هذه ​الحكومة​ وسط أوضاع مماثلة وظروف صعبة، ونحن توفقنا كثيرا بالوزراء الموجودين في الحكومة، بدأً من وزير المال ​غازي وزني​ الكفوء والنزيه الذي يخاف على سمعته، ووزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، وهي انسانة ناجحة على الصعيد الشخصي".

واشار في حديث تلفزيوني، إلى "أنّه يخالف نجم بموقفها من عدم التدخل بأي موضوع متعلّق ب​القضاء​، فهذا أمر خاطئ، خصوصا اذا كان تدخلّها للتصويب"، معتبرًا أنّ "نصف الجسم القضائي يتألف من مرضى و"لازم يفلّوا على بيوتن". القضاء أسير الاعلام لانه يخشى الفضائح الاعلامية"، متسائلا "هل يرى أحد القضاة كيف يوضع الموقوفون في المخافر؟".

وعمّا اذا كان احد المحتجين قد تعرّض اليه، أجاب وهاب "منذ أن اغتيل رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​ وأنا لا أخرج في أوقات متأخرة من الليل، ولا أحد يجرؤ على التعدي عليّ، وكرامتي غالية جدا، ومن يعتدي على كرامتي "أدعسه"، لافتا إلى أن "الثوار أتوا متأخرين".

