اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ إلى أن "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ عمّم مذكرة بتخفيض نسبة ​الفائدة​ على أموال الناس المودعة ب​المصارف​، لكنه ترك للمصارف أن تحدد نسبة الفائدة إذا أنت مديون للبنك"، معتبرا أن "المفروض به أن يُلزم المصارف بفائدة إقراض لا تتجاوز 2-3 بالمئة فائدة الإيداع،وأن يحدد تاريخاً للتخفيض،لا أن يترك التاريخ مفتوحاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: على رياض سلامة أن يُلزم المصارف بفائدة إقراض لا تتجاوز 3 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.